Киев, , 13:13 — REGNUM Идея введения спецпропусков в метро Киева — «утопична», — заявил на брифинге сегодня, 13 мая, мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Кличко отметил, что вопрос возобновления работы метро выходит на первый план, поскольку в рамках смягчения карантина все больше людей возвращаются на работу, и в городе возникает транспортный коллапс, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соответственно, мэр заявил, что будет просить правительство открыть метро с 25 мая, при соблюдении определенной процедуры.

«Со спецпропусками мы создадим ужасные толпы и будет еще хуже. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта в столице», — отметил Кличко.

ИА REGNUM напоминает, что в начале мая запустить метро правительство Украины просил мэр Харькова Геннадий Кернес, однако тогда в Киеве ответили, что это возможно не раньше 22 мая.

До этого главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, чтометро будет открыто только когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.