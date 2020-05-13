Москва, , 13:13 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил попытки искусственно сократить размер стимулирующих выплат медиков, работающих с пациентами с COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

«Также абсолютно неправомерны и несправедливы попытки некоторых чиновников на местах «вычислить» реальное время работы врача с коронавирусным больным, чтобы оплатить только эти часы. Президент, говоря о специальных мерах поддержки медработников, работающих с коронавирусом, не проводил между ними различий — все одинаково рискуют своим здоровьем и жизнью, оказывая помощь больным. Необходимо соблюсти одинаковый подход к оплате их труда», — заявил Володин.

Также он считает недопустимой задержку дополнительных выплат тем, кто работает с больными коронавирусом.

«Инфекция зафиксирована во всех регионах, а выплаты получают только в пятидесяти шести. Это менее половины тех, кому такие выплаты положены. Врачи и медсестры ежеминутно подвергают свою жизнь опасности, спасая наши жизни, а обещанной поддержки не видят», — заявил он.