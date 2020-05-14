Приштина, , 01:33 — REGNUM Демократическая партия Косово (ПДК) 13 мая провела перед правительством Косово символическую акцию протеста. Представители ПДК развернули плакат, на которым достаточно неудобочитаемым шрифтом были перечислены «100 ошибок, сделанные правительством Курти за 100 дней».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, лицом акции стала миловидной внешности депутат от ПДК Флорета Зейнуллаху, которая заявила, что составить список 100 ошибок правительства Косово было вовсе не сложно, поскольку каждый день работы правительства сопровождался скандалом:

«Это правительство по праву запомнят как самое скоротечное правительство в новой истории Косово, которое дольше всего угрожало нашей стране. Это правительство инициировало собственную отставку в наиболее сложный для граждан период, а именно в начале пандемии», — заявила представительница ПДК. Стоит ли напоминать, что без поддержки депутатов от ПДК вотум недоверия не был бы вынесен?

Главной из «100 ошибок» в ПДК, конечно же, назвали то, что правительство Косово поставило под угрозу «святую дружбу с США». Нисколько не смущаясь проявлений сервилизма, депутат парламента Косово заявила, что премьер-министр Курти стал первым государственным чиновником Косово, который выдвинул США тяжелое обвинение во вмешательстве при свержении правительства, с чем не согласился даже министр иностранных дел Главк Конюфца».

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