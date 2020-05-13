Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Имя саудовского дипломата, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США, стало известно из-за непреднамеренных действий Федерального бюро расследований. Об этом сообщает 13 мая портал Yahoo News.

В сентябре 2019 года The Wall Street Journal сообщала, что имя подозреваемого саудовского чиновника, присутствовавшее в докладе 2012 года, раскрыто родственникам погибших в терактах. Это было сделано в частном порядке через адвокатов, без обнародования имени.

Yahoo отмечает, что в докладе 2012 года фигурировали сотрудник ведомства Саудовской Аравии по делам ислама и имама мечети в Лос-Анджелесе Фахад аль-Тумайри и предполагаемый организатор терактов 9/11 Омар аль-Баюми. Некий человек, отмечалось в докладе, «поручил» этим подозреваемым помочь террористам, угнавшим самолёты.

Портал указывает, что имя третьего человека стало известно после того, как ФБР в апреле подало досье в федеральный суд. Представитель ведомства Джилл Сэнборн ответила на иск, который подали близкие погибших в терактах против властей Саудовской Аравии, обвиняя их в причастности к трагедии.

В документе ФБР назван сотрудник МИД Саудовской Аравии Муcсаед Ахмед аль-Джаррах, который в 1999—2000 годах работал в саудовском посольстве в Вашингтоне. Затем он был отправлен в дипмиссии в Малайзии и Марокко, все сведения о нём ФБР засекретило.

После публикации Yahoo News доступ к документу был закрыт.

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