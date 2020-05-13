Киев, , 12:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внезапно прибыл в Раду, где сегодня, 13 мая, депутаты должны принять во втором чтении и в целом т.н. «антиколомойский» законопроект, открывающий Киеву дорогу к средствам МВФ.

Заранее прибытие президента в парламент не анонсировалось, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский призвал депутатов принять законопроект, чтобы таким образом «защитить украинскую экономику».

Он отметил, что на протяжении этой каденции Рады будет несколько важных исторических законопроектов, «которые должны объединять всю страну и все партии» и дал понять, что «антиколомойский» законопроект — один из них.

ИА REGNUM напоминает, что ранее принятие документа оказалось под вопросом, поскольку после первого чтения в него внесли более 16 тыс. правок. Однако в «Слуге народа» придумали внедрить конкретного для этого случая специальную процедуру голосования, в результате которой количество правок на этапе рассмотрения в профильном комитете было сокращено до нескольких сотен.