Вашингтон, , 12:42 — REGNUM

Если в США будет принят закон о санкциях против КНР за «распространение коронавируса», следствием этого станет всплеск политико-пропагандистской и экономической войны между Вашингтоном и Пекином, что осложнит международную жизнь, но в долгосрочной перспективе сработает на интересы России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 мая, комментируя инициативу американских депутатов.

Как сообщалось ранее, в Сенат был внесен законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против Китая, если власти КНР не будут «сотрудничать» и не дадут «полного отчета» о вспышке коронавируса. Авторы законопроекта из Республиканской партии полагают, что эпидемия проникла в США из-за «обмана» китайского руководства.

Читайте также: В американский Сенат внесли проект санкций против Китая из-за SARS-CoV-2

«Следствием принятия в США закона о санкциях против КНР за «распространение коронавируса» станет новый всплеск политико-пропагандистской и экономической войны между Вашингтоном и Пекином. Это, конечно, осложнит и без того непростую международную жизнь, но в долгосрочной перспективе сработает на интересы нашей страны.

США подтянут к себе своих западных союзников — впрочем, они уже это делают — и это тем более развернёт данную ситуацию в пользу России.

Неудобным для руководства нашей страны будет лишь то, что в определённый момент Запад потребует от него встать на его сторону, и это предложение придётся отклонить. Впрочем, наш логичный отказ тоже сработает в правильном направлении — и с внешнеполитической точки зрения, и с точки зрения внутреннего развития России.