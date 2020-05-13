Киев, , 12:42 — REGNUM Правительство Украины «латает дыры» в бюджете за счёт денег, полученных в результате судебной тяжбы с Газпромом. Об этом написал экономист Алексей Кущ 13 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Как я и предполагал в своих статьях, в мае правительство будет латать бюджетные дыры с помощью денег «Нафтогаза», выигранных у Газпрома. В декабре прошлого года и в феврале этого, уже было потрачено в эквиваленте 23 млрд грн (примерно $858 млн — ИА REGNUM)», — рассказал он.

По словам эксперта, 12 мая «Нафтогаз» продал Национальному банку Украины не менее $500 млн, ещё несколько десятков миллиардов гривен правительство Украины пытается получить с компании в виде дивидендов.

«Горькая ирония судьбы — деньги Газпрома, пусть и честно выигранные в суде, спасают правительство Зеленского от бюджетного краха. Если бы не эти вливания, ситуация с курсом и бюджетными выплатами была бы уже совершенно иной», — рассказал Кущ.

Напомним, ранее Стокгольмский суд вынес решение в пользу «Нафтогаза», обязав Газпром выплатить $3 млрд. Одним из аргументов суда стало «тяжёлое экономическое положение» на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране не грозит банкротство, поскольку Международный валютный фонд даст Украине очередной кредит.

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