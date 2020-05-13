Киев, 13 мая 2020, 12:42 — REGNUM Правительство Украины «латает дыры» в бюджете за счёт денег, полученных в результате судебной тяжбы с Газпромом. Об этом написал экономист Алексей Кущ 13 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам эксперта, 12 мая «Нафтогаз» продал Национальному банку Украины не менее $500 млн, ещё несколько десятков миллиардов гривен правительство Украины пытается получить с компании в виде дивидендов.
Напомним, ранее Стокгольмский суд вынес решение в пользу «Нафтогаза», обязав Газпром выплатить $3 млрд. Одним из аргументов суда стало «тяжёлое экономическое положение» на Украине.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране не грозит банкротство, поскольку Международный валютный фонд даст Украине очередной кредит.
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