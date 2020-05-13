13 мая 2020 | Время чтения 7 мин

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело против бывшего замглавы МинВОТ (Министерство по делам временно оккупированных территорий) Юрия Грымчака, об этом сообщил сайт Страна.UA 12 мая 2020 года. Издание указывает, что об этом написал сам Грымчак на своей странице в Facebook в день публикации.

Алексей Терехов, , 12:38 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело против бывшего замглавы МинВОТ (Министерство по делам временно оккупированных территорий) Юрия Грымчака, об этом сообщил сайт Страна.UA 12 мая 2020 года. Издание указывает, что об этом написал сам Грымчак на своей странице в Facebook в день публикации.

Флаг Украины

«Поскольку сегодня день хороших новостей, сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст. 366 Уголовного Кодекса Украины (служебный подлог) закрыто из-за отсутствия состава преступления».

Т.е. общество не получило ясного и вразумительного ответа о том, почему вдруг в действиях Грымчака не было состава преступления, не был дан ответ о том, кто виноват, что Грымчак оказался фигурантом уголовного дела. Оклеветали честного человека, а детали и фамилии виновных не указывают. Просто закрыли и все. Очередное дело, закончившееся ничем.

Такая практика прижилась еще со времен дела бывшего и.о. премьер-министра Украины времен Кравчука Ефима Звягильского. Сначала возбуждают дело, об этом много говорят средства массовой информации, правоохранители приводят «железные доказательства вины» и уверяют общество, что никаких сомнений в виновности подозреваемого нет. Далее, шум постепенно затихает, о деле ничего не слышно, а потом мы узнаем, что оно и вовсе закрыто.

Что касается железных доказательств, то никто не знает, наказаны ли виновные в том, что незаконно преследовали честного человека. Просто закрыто и все. Так закончилось дело Звягильского, дело экс-губернатора Сумской и Донецкой области времен Кучмы, так происходит с делом Порошенко и многими другими деятелями, пришедшими к власти после Майдана-2014.

Против Грымчака расследуется еще одно, намного более резонансное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». Тогда, в августе 2019 года, его задержали вместе с родственником, а в их машине обнаружили почти полмиллиона долларов, которые, по версии следствия, заплатил застройщик за помощь в получении разрешения на застройку в исторической части Киева.

Судя по всему, и это дело закончится ничем. Сначала Грымчак сидел в СИЗО, потом его перевели на круглосуточный домашний арест, а недавно на ночной. Это типичная схема, когда громкое дело разваливается или чаще всего, когда фигурант дела «порешал вопрос». Помните известный монолог Хазанова о том, как убийцу поймали на месте преступления с оружием в руках, но вынуждены были отпустить, т.к. нет доказательств.

Линия разграничения будет закрыта и после 22 мая, дня окончания карантина, со ссылкой на погранслужбу сообщает также Страна. UA. На линии разграничения будут и дальше действовать существующие ныне ограничения. Сейчас она полностью закрыта и пересечь ее можно только по личному распоряжению командующего Операциями Объединенных Сил (ООС) в исключительных случаях.

Даже Зеленский, когда посетил Луганскую область накануне Дня Победы, отказался сообщить о сроках открытия линии разграничения между Украиной и ЛДНР.

LB.ua (или «Левый берег» Сони Кошкиной) сообщает 11 мая, что донецкий стадион Донбасс-Арена вошел в топ-20 лучших стадионов мира. Издание ссылается на испанское издание «Marca», которое подвело итоги голосования за лучший стадион в мире. Всего в голосовании участвовало 40 стадионов. Построенный украинским олигархом и самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым к Евро-2012 стадион, занял почетное 18 место. Донбасс-Арена опередила стадион «Баварии» — «Альянс». Лучшим был признан «Каирский международный стадион» в Египте.

«Левый берег» 11 мая также сообщает, что экс-президент Украины Петр Порошенко предложил создать альтернативу «Russia Today», а также продлить запрет на социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники». Издание сообщает, что бывший гарант требует от Зеленского немедленно созвать заседание СНБО (Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины) и «продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине».

Порошенко считает, что сопротивление гибридной агрессии Кремля не менее важно, чем военное. Сами заявления пятый президент сделал во время телеконференции «Мир и война» к 75-летию Победы над нацизмом. Он вспомнил, сколько в него «было брошено камней», когда он решил запретить российские социальные сети, когда он запретил транслировать ведущие российские информационные каналы, но несмотря на всё он создал законодательную базу, и сделал это.

После обычного восхваления самого себя — как он мудро поступил, закрыв вышеперечисленные ресурсы — Порошенко дал несколько указаний о том, что нужно создать русскоязычный канал, который даст альтернативную точку зрения. По мнению бывшего президента, когда люди «сидят на игле Russia Today или Россия 24» их очень легко обманывать и поддерживать пятую колону внутри Украины.

Все дело в том, что уже 15 мая 2020 года истекает срок указа самого Петра Порошенко о блокировке российских сайтов в Украине. Сам указ вводил блокировку с 15 мая 2017 года сроком на три года.

Теперь и перед Зеленским стоит вопрос о том, продлить ли санкции или нет. Само продление указа возможно только после того, как за него проголосует СНБО Украины, а потом уже Зеленский должен издать указ. В Украине уже сейчас есть два мнения, стоит ли это делать или нет.

Служба Безопасности Украины уже рекомендовала продлить действие указа на три года. Но многие депутаты Верховной Рады сомневаются, что это нужно делать, тем более, что саму блокировку можно легко обойти даже школьнику. А пока идут споры, ВКонтакте и Одноклассники остаются одними из самых популярных сайтов на Украине. Вконтакте занимает четвертую строку, уступая только Google, YouTube и Facebook, а Одноклассники на 9-м месте.

«Информационное сопротивление» покойного Дмитрия Тымчука сообщает 12 мая, что «группировка ДНР» заявила о почти 200 случаях заражения коронавирусом, причем, только за сутки в ДНР было выявлено 15 новых случаев заболевания.

Это же издание сообщило 11 мая, что «организаторы псевдореферендума на Луганщине пойдут под суд». В мае 2014 года две жительницы села Таловое Станично-Луганского района добровольно приняли участие в организации и проведении на территории населенного пункта референдума об образовании ЛНР. Одна из обвиняемых возглавила участковую избирательную комиссию, а другая была членом комиссии. Прокуратура направила в суд эти два уголовных дела по ст.110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность Украины»).

«Донецкие новости» сообщают о «плане C», если не сработает «план Б» в изложении вице-премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции Вадима Пристайко. Речь идет об урегулировании конфликта на Донбассе.

Оказывается, у Украины есть еще «план С» по вопросу прекращения войны. О сути самого «плана С» Пристайко ничего не говорит. Что касается «плана Б», то он состоял в том, чтобы откорректировать Минские соглашения. Не отбрасывая сами Минские соглашения, план предлагал к ним что-то добавить, например, введение миротворческой миссии.

А если Россия, будучи членом Совбеза ООН заблокирует введение миротворцев, то тогда можно переходить к «плану С». В чем состоит этот план, есть ли он на самом деле, или это просто средство давления на партнеров по переговорам, сказать сложно.

Как бы в продолжение нашего прошлого обзора о нарушении карантина в Святогорской Лавре (Донецкая область) во время Пасхи, издание 112.UA 12 мая пишет, что в Лавре не зафиксировано ни одного случая заболевания после пасхальных богослужений. Саму новость на брифинге сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Издание Lenta.UA 11 мая опубликовало интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

В интервью Леонид Макарович коснулся широкого круга вопросов: празднования 9 Мая, войны на Донбассе, событий в Крыму в 2014 году, Минского формата переговоров и лично Путина, коронавируса и второго вхождения во власть Михаила Саакашвили и о многом другом.

Кравчук считает, что до тех пор, пока не будет создана коалиция, подобная антигитлеровской, ничего у Украины на Донбассе и вообще в противостоянии с Россией не получится. Коалиция для него — это союз Украины с Францией, Германией, США, Великобританией и Польшей.

По мнению первого президента, главная трудность этого сценария — это первичность экономических интересов над политическими. Говоря о Путине, Кравчука настораживают недавние слова российского президента о том, что страна при случае Победу 1945 года может повторить. Далее разговор перешел к переговорам в Минском формате. Президент Кравчук прямо сказал: «…минский формат, как бы там ни менялись лица и фамилии — неполноценный и недееспособный».

Он советует, что в случае, если Украина захочет выйти из процесса, то это нужно делать вместе с ведущими участниками переговоров, а также с Великобританией и США. А дальше выработать новый формат.

С одобрением и восхищением относится Кравчук к Саакашвили и полностью поддерживает его второй приход во власть на Украине.