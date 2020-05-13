13 мая 2020 | Время чтения 3 мин

По-видимому, США и Иран отступили от грани тотальной войны в Ираке, согласившись на новой кандидатуре главы правительства Мустафы аль-Каземи. Для Вашингтона главным вопросом на повестке дня стоит задача уходя из Ирака, сохранить там свое присутствие. Для иранцев, которые и так имеют достаточно средств воздействия на иракский парламент, наличие или отсутствие правительства в Ираке стоит не так остро.

Станислав Стремидловский, , 12:08 — REGNUM



Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Из Багдада, где парламент поддержал состав кабинета министров премьера Мустафы аль-Каземи, тем самым завершая почти шестимесячный политический кризис, поступают сообщения интригующего свойства. Речь идет о том, что кандидатура аль-Каземи была одобрена главными внешнеполитическими игроками в Ираке — США и Ираном, чего ранее не наблюдалось даже в принципе. Интрига сейчас в поисках ответа на вопрос, почему такое произошло или стало возможным, и что за этим стоит.

В этой связи указывается, что в разные периоды своей жизни аль-Каземи находился в эмиграции, сначала в Иране, потом в Англии, но никогда не был тесно связан с существующими в Ираке партийными политическими системами, зато имел дело с разведкой. В Иране установил тесные связи с КСИР в рамках создания обширной агентурной сети в вооруженных силах Ирака. Тогда же были установлены тесные связи с лидером иракских курдов Масудом Барзани и спецслужбами Иракского Курдистана, а также контакты с ливанской «Хизбаллой». Понятно, что аль-Каземи находился и в поле зрения западных спецслужб. Когда его назначили руководителем Национальной разведывательной службы Ирака (INIS), вначале утверждалось, что «таким образом Тегеран сохраняет свое весомое присутствие в силовом блоке этой страны». Но аль-Каземи на этой должности по своим особым соображениям поддержали и США, полагавшие, что смогут разыгрывать карту между основными оппонентами в шиитской иракской элите. Возможно, это связано с тем, что он не был замечен ни в казнокрадстве, ни в коррупционных связях.

Как бы то ни было, новый премьер-министр Ирака сразу после вступления должность принял послов США и Ирана в Багдаде, которым было заявлен, что «Ирак не будет коридором или рассадником терроризма против какой-либо страны или местом для урегулирования споров». Состоялся также телефонный разговор аль-Каземи с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого «обсуждались двусторонние отношения между Багдадом и Вашингтоном и прошел обмен мнениями по региональным вопросам». Как сообщает в этой связи The Washington Post, «в июне представители военного командования США проведут с Каземи стратегический диалог, они рассчитывают на то, что, какая-то часть американских войск останется в Ираке, и американские военные инструкторы будут обучать иракских военнослужащих». Американские чиновники считают, что численность контингента будет меньше нынешней, составляющей пять тысяч человек. Состоялся обмен позитивными посланиями между новым премьер-министром Ирака и иранским руководством, что наводит на мысль о существовании определенного соглашение между Тегераном и Вашингтоном.

В телефонном разговоре с новым премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи президент Ирана Хасан Рухани выразил полную поддержку своей страны новому правительству Ирака. Поздравляя аль-Каземи с его утверждением, Рухани сказал, что Иран уделяет особое внимание независимости Ирака, политической стабильности, национальному суверенитету и единству. Он надеется на расширение ирано-иракского сотрудничества в будущем. Рухани предупредил, что обе стороны должны быть осведомлены о тех, кто планирует заговоры против интересов иранской и иракской наций, сообщает Mehr News. По оценке некоторых курдских экспертов, «США и Иран, по-видимому, все-таки отступили от грани тотальной войны», а Тегеран «согласился на нового премьера, потому что иранцы контролируют парламент, рассчитывая, что он окажется ключевым институтом иракской политики в ситуации, когда страна фактически расколота, все чаще вновь заявляет о себе ИГИЛ (запрещена в России) и растет число пораженных коронавирусом людей».

Тут есть интрига. Для Вашингтона главным вопросом на повестке дня стоит задача: как, уходя из Ирака, сохранить там свое присутствие. Для иранцев, которые и так имеют достаточно средств воздействия на иракский парламент, наличие или отсутствие правительства в Ираке стоит не так остро. В этой связи американское издание Foreign Policy считает, что «США и Иран могли бы избежать конфронтации, которая способна перерасти в войну, согласившись рассматривать Ирак как нейтральное государство по примеру того, как США и СССР согласились относиться к Финляндии и Австрии во время холодной войны». Посмотрим, что выйдет из этого. Пока же правительство аль — Каземи для начала заявило, что его основными задачами для начала станут организация досрочных выборов, улучшение экономической ситуации, укрепление безопасности, а также борьба с коррупцией.