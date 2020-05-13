Каракас, , 12:04 — REGNUM

США стремятся любыми способами форматировать мир под себя, но своими глупыми действиями лишь укрепляют позиции законного правительства Венесуэлы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 мая, комментируя информацию о причастности Хуана Гуайдо к вторжению американских наёмников в Венесуэлу.

Ранее телеканал VTV опубликовал видеозапись допроса участника вторжения — Антонио Секе, который рассказал на этом допросе о встрече проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо с главой частной военной компании Silvercorp Джорданом Гудро.

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«Понятно, что после провала попыток добиться ухода президента Венесуэлы Николаса Мадуро со своего поста так называемым «демократическим» путём, то есть путём цветной революции, вашингтонские кураторы проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо должны были прибегнуть к новому силовому варианту свержения законного правительства. Проблема, к сожалению, в этом: в стремлении США любыми способами форматировать мир под себя.

При всех различиях временного и содержательного плана, приходит на ум сравнение с 1918—1920 годами в России. Политические лидеры контрреволюции были слабы, а военные понимали свою неспособность победить большевиков своими силами. В результате и получился трагический для Белого движения союз с интервентами, который ему справедливо не простил не только народ, но и большая часть русского офицерства.