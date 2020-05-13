Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Власти США столкнулись с несколькими проблемами одновременно — от эпидемии, с которой они не могут справиться, до снижения ВВП, из-за которого они теряют экономическое лидерство, — и в этих условиях мечутся, не понимая, что делать, но продолжают демонстрировать высокомерие, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 13 мая, публицист Рой Медведев, комментируя инициативу Сената США.

Как сообщалось ранее, в Сенат был внесен законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против Китая, если власти КНР не будут «сотрудничать» и не дадут «полного отчета« о вспышке коронавируса. Авторы законопроекта из Республиканской партии полагают, что эпидемия проникла в США из-за «обмана» китайского руководства.

Читайте также: В американский Сенат внесли проект санкций против Китая из-за SARS-CoV-2

« США в ситуации с коронавирусом действуют неразумно. Заболевание в Китае началось в декабре 2019 года, и власти КНР известили об этом Всемирную организацию здравоохранения. К началу февраля заболевшие были уже в 150 странах. Ничто не мешало тогда Трампу направить своих специалистов в Китай и попросить поделиться данными.

Но американцы слишком высокомерны. Они не стали ничего просить. И Китай не стал сообщать им того, что уже сообщил ВОЗ. А сведения эти были очень важны, ведь вирус развивается не по обычным схемам, и развивается стремительно. Важно выявлять бессимптомные случаи, важно проводить масштабное тестирование, что требует особых анализов.

Но Трамп не стал их об этом просить. Он высокомерно считал, что все и так должны ему помогать. Потом он предъявлял претензии ВОЗ, в грубой форме, и прекратил финансирование организации, то есть фактически вышел из нее. И это — в условиях развивающейся пандемии. Но это нанесло самой Америке вред больший, чем ВОЗ.

Потом он изменил свою позицию — и в середине марта звонил лидерам Китая и России, просил о помощи. Помощь была ему оказана, но в гораздо меньших объемах, чем, скажем, Россия помогала Италии или Сербии. Это была скорее символическая помощь. А зачем Китай и Россия будут помогать США, которые Китаю и Россию вредят, вводят санкции? Американцы полагали, что они будут всех наказывать, а мы будем это принимать и делиться с ними своим сведениями и помощью.

Потом Трамп снова изменил позицию и стал выступать с обвинениями в адрес Китая, угрожать ему. Его заявления звучат громко, но реально у Китая рычагов влияния на США сейчас больше, чем у США рычагов влияния на Китай. Китай уже пригрозил начать распродажу ценных бумаг США, что снизило бы стоимость доллара и ухудшило бы экономическую ситуацию в Америке.