Киев, , 11:45 — REGNUM Переговоры официального Киева и МВФ складываются непросто, поскольку «речь идет о больших деньгах, тем более во время кризиса», заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соответствующий вопрос был поднят во время часа вопросов к правительству в Раде сегодня, 13 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль подтвердил депутатам, что стороны сейчас находятся на этапе, близком к официальному подписанию меморандума и получению первого транша кредита.

Он подчеркнул, что средства МВФ дадут Украине возможность «избежать финансовых проблем».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Шмыгаль заявил, что новая программа с МВФ будет объемом 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд предполагается получить в этом году.

Еще в марте, например, при голосовании за продажу земли, президент Зеленский утверждал, что Фонд выделит Украине как минимум 10 млрд кредитной поддержки.

17 апреля Зеленский заявил, что Украина договорилась о «минимум 8 млрд долларов МВФ» и может получить больше денег от партнеров в случае подписания меморандума. По его словам, суммарно Всемирный банк, МВФ и деньги ЕС могут принести в бюджет Украины порядка 10 млрд долларов.

В свою очередь отдельные эксперты, в частности, экономист Александр Охрименко, утверждают, что изначально в Киеве просили в МВФ на борьбу с короновирусом $50 млрд, потом уже согласились на $10 млрд, «а в конечном итоге МВФ обещает только $2 млрд, и то не дает».