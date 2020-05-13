Москва, , 11:39 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента РФ Владимира Путина принять экстренные меры на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

«Мы подготовили обращение к президенту Путину после проведения анализа мер поддержки и встречи с главой Минздрава Михаилом Мурашко… Итоги неутешительные, и надо принимать экстренные меры», — заявил Зюганов.

Он призвал принимать долгосрочные меры.

«Пока не переболеет 40−70% граждан эпидемия не уходит, поэтому надо принимать далекие и исчерпывающие меры, пока таких мер мы не видим», — констатировал депутат Госдумы.

Парламентарий также возмущен ценами на медицинские маски.

«Это все равно что покупать патроны у командира, когда идешь в бой», — сравнил он.

В числе срочных мер коммунисты отметили максимальную поддержку науки, восстановление РАМН, поддержку «Вектор», а также поддержку фармацевтики, отрасль предлагается сделать стратегически важной и снизить зависимость от чужих лекарств.