Джакарта, , 11:25 — REGNUM Председатель целевой группы по борьбе с коронавирусом и глава Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монардо рассказал о своих взглядах на предоставление возможности людям в возрасте до 45 лет выйти на работу, сообщает Antara.

«Вопрос о предоставлении возможности возрастной группе до 45 лет снова выйти на работу должен быть рассмотрен. Есть 11 областей деятельности, которые могут быть разрешены», — заявил Дони Монардо в Джакарте.

В настоящее время досуг к рабочим местам разрешен стратегическим учреждениям, которые предоставляют услуги, связанные с такими отраслями, как оборона и безопасность, общественный порядок, продукты питания, нефтегазовая промышленность, здравоохранение, экономика, финансы, связь, промышленность, экспорт и импорт, логистика.

Дони Монардо также призвал к открытию мест отправления религиозных обрядов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 мая 2020 года в Индонезии выявлено 14 749 случаев заражения SARS-CoV-2.

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