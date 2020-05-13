Киев, , 11:23 — REGNUM Правительство Украины планирует усложнить процедуру выезда граждан страны в Белоруссию, запретив использование для этого внутренних паспортов.

Соответствующий вопрос значится в повестке заседания украинского кабмина на 13 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно тексту документа, предлагается отменить с 1 сентября 2020 года возможность пересечения гражданами Украины украинско-белорусской границы на основании внутреннего паспорта.

В правительстве подчеркивают, что изменения коснутся только выезда граждан в Белоруссию, а вот при въезде изБелоруссииможно будет использовать паспорт гражданина Украины.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2019 года Белоруссия сообщила об усложнении процедуры прохождения границы для граждан Украины, в формулировке Александра Лукашенко страна «вынуждена была со своими братьями, близкими людьми, полностью закрыть границу наглухо».

«Там, где оружие в руках у людей, и особенно у людей, националистически настроенных, жди терроризма», — пояснил решение глава Белоруссии.

Позже на Украине заявили, что никакого «закрытия наглухо» не наблюдают, и пересечение границы проходит в обычном режиме.