Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Россия эффективнее других государств по многим параметрам справляется с пандемией коронавируса. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время отчета перед городским Заксобранием, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Беглова, сегодня властям приходится решать вопросы, которых ранее не существовало.

«Как долго придется ограничивать мобильность горожан? Сколько бюджетных средств понадобится на борьбу с новой инфекцией? Когда откроются границы и Петербург снова станет окном в Европу?» — перечислил губернатор «самые очевидные вопросы».

Беглов указал, что сейчас на них ищут ответы правительства большинства стран и мегаполисов.

«Наша страна по многим параметрам эффективнее справляется с этим глобальным вызовом. Мы видим по беспрецедентным мерам, которые были приняты президентом России за последние два месяца. На самой ранней стадии были закрыты границы и приостановлено транспортное сообщение с другими государствами. Это позволило выиграть время и подготовиться нам к эпидемии. Петербург как крупнейший мегаполис и транспортный коридор в полной мере принял на себя удар эпидемии. Сложные управленческие решения пришлось принимать буквально во всех отраслях городского хозяйства», — сказал Беглов.

Напомним, на данный момент по числу носителей коронавируса Россия вышла на второе место в мире с 242 тыс. 271 случаем заражения. За последние сутки было выявлено более 10 тыс. новых случаев.

По словам Александра Беглова, пандемия коронавируса и рекордное падение цен на углеводороды полностью изменили как состояние мировой экономики, так и положение дел в стране и в Петербурге.

«Нам еще предстоит осознать масштаб произошедших изменений. Сегодня приходится решать вопросы, которых раньше не существовало», — считает градоначальник.