Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун «вызовет удивление» в США и Европе. Об этом сообщил 11 мая один крупнейших американских аналитических центров Atlantic Council

«Мы получили достоверную информацию о том, что может быть начато расследование в отношении доктора Ульяны Супрун, которая отлично выполняла обязанности министра здравоохранения и попыталась реформировать шаткую систему здравоохранения Украины», — сказано в материале.

Отметим, что Atlantic Council признаёт наличие у Супрун американского гражданства, а это означает, что, согласно украинским законам, она не могла занимать должность в правительстве Украины.

«Любое преследование Супрун или ее мужа, как граждан США, вызвало бы удивление в Вашингтоне и Европе», — отметили авторы статьи.

Напомним, Супрун является автором медицинской реформы, которая предусматривает закрытие множества больниц и других медицинских учреждений Украины.

По оценке министра здравоохранения Украины Максима Степанова, реформа Супрун приведёт к росту заболеваемости туберкулёзом на Украине на 30% за 2−3 года.

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