Нур-Султан, , 11:13 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поблагодарил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева за оказанную гуманитарную помощь. Об этом 13 мая написал пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей странице в Facebook.

«Мы ценим поддержку братской страны в трудные времена, а также вклад и усилия казахстанской стороны в борьбу с пандемией коронавируса», — говорится в телеграмме.

Жээнбеков пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов на государственной службе, а народу Казахстана — мира и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая власти Казахстана помогли эвакуировать граждан Киргизии из Таиланда и Камбоджи. Самолет доставил пассажиров в аэропорт Чимкента.

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