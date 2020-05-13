Киев, , 11:06 — REGNUM На Украине обсуждают вопрос о продлении санкций в отношении российских интернет-сервисов, в том числе социальных сетей, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 мая.

В частности, депутат Рады Роман Лозинский отметил, что срок действия санкций, введенных при президенте Порошенко 3 года назад, истекает уже 15 мая, а решения об их продлении до сих пор нет.

«Меньше двух суток осталось до момента, как эти российские сервисы, это оружие Кремля, будет разблокировано. Меньше двух суток — это то время, которое осталось Совнацбезу, чтобы собраться и президент Владимир Зеленский подписал этот указ», — заявил Лозинский.

Депутат отметил, что эти сервисы, которые он назвал «оружием оккупанта», должны быть заблокированы, пока Россия не прекратит «военную агрессию» против Украины.

Он выразил мнение, что депутаты Рады могут завтра собраться на внеочередное заседание (в сегодняшней повестке дня данного вопроса нет), чтобы отдельно выразить свою позицию по этому вопросу.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая экс-президент Порошенко призвал Владимира Зеленского собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и продлить запрет на использование российских социальных сетей. Бывший глава Украины, а сейчас депутат Рады, заявил, что все российские социальные сети собирают данные на украинских пользователей и передают в ФСБ.