Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Требование обязательного ношения масок и перчаток на улицах Петербурга с 12 мая сродни налогообложению. Об этом заявил 13 мая депутат петербургского Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пассажиры в метро в первый день массочного режима в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Люди живут в условиях «псевдочрезвычайщины и необъявленного карантина», у многих заканчиваются деньги, а помощи от властей они не видят, заявил Вишневский. Еще одним бременем стал обязательный режим ношения перчаток и масок даже на улицах, а не только в общественных местах, транспорте и магазинах, полагает депутат.

«Вот сейчас введен перчаточно-масочный режим, а точнее, перчаточно-масочный налог, когда граждан заставляют приобретать перчатки и маски за свой счет, хотя по постановлению правительства РФ если власть заставляет это носить, она обязана это обеспечить. Это обычная логика. Если вы заставляете чем-то пользоваться в принудительном порядке, так обеспечьте это за счет государства, а не за личный счет граждан», — заявил «яблочник».

Он напомнил, что накануне Александр Беглов подписал постановление, согласно которому по 800 рублей будет «даровано» пенсионерам, малоимущим и многодетным на маски.

«Но это только полушаг. А все остальные что должны будут делать?» — недоумевает депутат.

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Напомним, в некоторых вестибюлях петербургского метро установили автоматы по продаже масок и перчаток. Комплект стоит 40 рублей, пара масок — 60 рублей. Согласно предписаниям медиков, их нужно менять каждые два часа.

Борис Вишневский приветствовал объявленные прямые выплаты всем семьям с детьми от 3 до 15 лет, но объемы их кажутся ему ничтожными.

«По сравнению с той так и не распечатанной кубышкой, на которой руководство страны сидит, как скупой рыцарь на мешке с золотом, не этим желая делиться», — заметил Вишневский.

И даже 2 тыс. рублей, которые обещали петербургским гражданам старше 65 лет за прилежное соблюдение самоизоляции, выплатят не ранее июня — за все 2,5 месяца, указал депутат.

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