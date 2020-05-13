Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Работающие пенсионеры, а также потерявшие доход граждане были незаслуженно забыты властями при оказании социальной поддержки. Это призвала исправить руководитель фракции «Партии роста» в петербургском Заксобрании Оксана Дмитриева, передает 13 мая корреспондент ИА REGNUM.

Дмитриева указала, что экономический кризис в России вызван пандемией коронавируса и обвалом цены на нефть одновременно, в связи с чем он станет затяжным.

«Кризис будет длиться не месяц, не два и, к сожалению, не три», — сказала депутат, являющаяся доктором экономических наук.

В этих условиях все социальные категории, кто традиционно нуждается в поддержке, должны ее получить, подчеркнула Дмитриева. Однако появились и совершенно новые категории нуждающихся, которые ранее никогда не пользовались льготами.

«Это те люди, которые либо потеряли работу, либо работают на приостановленных предприятиях, которые потеряли доход. И, соответственно, их дети тоже потеряли доход. И они нуждаются в гораздо большей поддержке, чем, может быть, все остальные. Потому что у них нет дохода. Был, а теперь его нет», — заявила парламентарий.

В связи с этим она потребовала адресной дифференцированной помощи — кому-то по 30 тысяч, 60 тысяч рублей, другие же «могут обойтись».

«Пока осталась совершенно забытой категория населения — работающие пенсионеры и молодые пенсионеры, кто вынужден работать, чей [пенсионный] возраст был повышен», — сказала Дмитриева.

Она с коллегами внесла две федеральные инициативы: об индексации пенсий работающим пенсионерам, как и неработающим, и о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно на 2020 и 2021 годы. «Стоимость этой инициативы — 300 млрд рублей», — добавила Оксана Дмитриева.

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