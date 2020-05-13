Москва, , 10:47 — REGNUM Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотели объединить в единый субъект России еще пять лет назад, но тогда вмешались влиятельные нефтяники и процесс был остановлен. Теперь, когда активно развивается Арктика, такое объединение выгодно участникам этого проекта, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Историю поддерживает полпред президента РФ Юрий Трутнев, одновременно курирующий это направление в правительстве. Именно в тот момент, когда Трутнев был губернатором Пермской области, в 2003 году состоялся референдум, на котором жители Пермской области и Коми-Пермяцкого АО поддержали объединение в единый субъект федерации.

Формула поглощения Архангельском НАО будет аналогичной той, что была применена в ныне Пермском крае, а не той, что используется в «тюменской матрешке», где в составе Тюменской области есть независимые ЯНАО и ХМАО.

Губернатор НАО Александр Цыбульский не случайно был перемещен на должность ВРИО главы Архангельской области. С дальним прицелом так сказать: ему предстоит повторить подвиг Трутнева.

Вопрос еще ведь и том в том, когда проводить референдум по объединению: до выборов губернаторов этих регионов или после и только затем повторные выборы уже главы объединенного субъекта», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, два региона России планируют объединиться. Речь идёт об Архангельской области и Ненецком автономном округе.

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