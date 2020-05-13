Москва, , 10:44 — REGNUM В Госдуме предостерегают от фактической замены Трудового кодекса на правительственные решения, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов видит опасность в принятии закона о дополнительных полномочиях правительства РФ на фоне коронавируса в сфере трудовых отношений.

«Допустить этого нельзя, потому что бизнес может получить неограниченные возможности, а работники потеряют даже малую надежду отстоять свои права в споре с работодателем. Это недопустимо! Это несет большую угрозу правам граждан», — заявил Миронов.

Трудовые отношения — это всегда потенциально конфликтная сфера, отметил парламентарий.

«Подмена Трудового кодекса актами исполнительной власти приведет только к обострению возможных противоречий. Ведь одна сторона будет апеллировать к кодексу, другая — к правительственным полномочиям, полученным на особый период. Как разрешить эту коллизию? И при чем тут коронавирус? Защита фундаментального права граждан на труд не должна зависеть от временных обстоятельств. Нужно совсем убрать из закона этот спорный пункт», — уверен он.

Госдума 13 мая обсудит во втором чтении законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса, а также о дополнительных полномочиях правительства.