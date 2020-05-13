13 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Москва остается для Варшавы пугалом, которое даже сейчас, на переправе из старого мира в постпандемийный, менять она не собирается. А значит, может быть, пора начать относиться очень серьезно к Польше и ее агрессивной политике.

Станислав Стремидловский, , 10:32 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда вчера, 12 мая, подписал новый вариант Стратегии национальной безопасности. Эту церемонию транслировал правительственный телеканал TVP. Подписывая левой рукой многостраничный документ, президент мечтательно улыбался каким-то своим мыслям, после чего выступил с речью в присутствии членов правительства и генералов.

Анджей Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стратегия — ребенок многострадальный и партийный. Предыдущая ее версия была опубликована в ноябре 2014 года, когда правила коалиция «Гражданская платформа» (РО) — Польская крестьянская партия (PSL). Спустя год на выборах победила партия «Право и Справедливость» (PiS), которая начала кардинально пересматривать приоритеты прежнего правительства, включая внешнюю политику и безопасность. Однако до окончательной формулировки Стратегии у PiS руки дошли только сейчас, что было связано со внутренней войной, которую канцелярия президента вела с министром национальной обороны Антонием Мачеревичем. Только после отставки Мачеревича и назначения на его место Мариуша Блащака запряженная лебедем, раком и щукой телега двинулась вперед. Как отмечает оппозиционный еженедельник Polityka, «концепцию Коморовского (президент Польши в 2010—2015 годах — С.С.) больше всего критиковали за «мягкое» описание отношений с Россией, и здесь концепция Дуды вступает в самую сильную полемику со своей предшественницей… Этот раздел, вероятно, будет наиболее заметен в мире, нет никаких сомнений в том, что Москва его стигматизирует… К счастью, Стратегия-2020 не отказывается от поддержки двусторонней политики НАТО в отношении России — укрепления, сдерживания и обороны при одновременной готовности к диалогу. И что помимо России угрозу глобальной стабильности видит в возобновившемся соперничестве великих держав, США и Китая».

Мариуш Блащак Premier.gov.pl

Но пока что «антироссийским» пассажам уделили больше всего внимания в самой Польше, а также России. Нам еще не попадались мнения западной прессы о новой Стратегии национальной безопасности, может быть, они выйдут позже. Анализу будут подвергаться следующие тезисы. Первый — «наиболее серьезной угрозой является неоимперская политика властей России, осуществляемая также с использованием военной силы». Второй — «агрессия в отношении Грузии, незаконная аннексия Крыма и акции на востоке Украины нарушили основные принципы международного права и подорвали европейскую систему безопасности». Третий — «Россия интенсивно развивает свой наступательный военный потенциал (в том числе на западном стратегическом направлении), разрабатывает системы противодействия в регионе Балтийского моря, в том числе в Калининградской области». Четвертый — «Россия проводит деятельность гибридного характера с риском возникновения конфликтов, в том числе непреднамеренных и невоенными средствами, вызывающими раскол между западными странами-союзниками». Пятый — «предполагается, что Россия продолжит политику подрыва международного порядка, с целью восстановления своих позиций и зон влияния». Стоит ли воспринимать это серьезно и как воспринимать?

Обычно люди во время выступлений говорят о наболевшем. Политики же посылают предупреждающие сигналы или стараются замаскировать свои истинные намерения. С этой точки зрения речь Дуды после подписания Стратегии интересна тем, что в ней Москва упоминается мельком. Польский президент говорил о нас в контексте выстраивания Варшавой «газового суверенитета», чтобы освободиться от «монополии Газпрома» и не допустить повторения ситуации, когда «газ, который мы импортируем из России, продается нам дороже, чем немцам». Как-то странно маловато для «наиболее серьезной угрозы», тем более что Дуда еще и верховный главнокомандующий. Похоже, что Варшава многое недоговаривает, и делает это сознательно. Ведь Украина и Грузия цапаются сегодня друг с другом не меньше, чем с Москвой. Польские атаки на строящийся газопровод «Северный поток — 2» бьет не только по России, но и по европейским участникам проекта, включая Германию. Да и в целом декларации Польши о намерении создать альтернативную газовую инфраструктуру, скорее, должны беспокоить Берлин, выстраивающий собственный энергетический распределительный хаб. Можно сделать вывод, что бумажная битва с Россией является для Варшавы прикрытием попыток конкуренции с немцами в Центральной и Восточной Европе и оправданием перед польскими налогоплательщиками миллиардных закупок американского оружия.

Трубопровод Северный поток — 2 Nord-stream2.com

В то же время нельзя и недооценивать Стратегию национальной безопасности. Хотя непримиримые российские оппозиционеры предпочитают сбегать в Киев и Вильнюс, антироссийские медийные центры расположены в Праге и Риге, а вещания из Польши следует опасаться разве что Минску, представленный документ и его интерпретации польскими политиками, экспертами и журналистами выглядят как ружье, повешенное на стенку. Оно может выстрелить. Как было заявлено в эфире Polskie Radio 24 во время обсуждения Стратегии, «Россия может быть опасна не только имперскими амбициями, но и слабостью, раздираемая внутренними кризисами… В нынешней ситуации в России нет платформы для диалога с Польшей. Мы надеялись на демократизацию этой страны, но это не сработало». Иными словами, Москва остается для Варшавы пугалом, которое даже сейчас, на переправе из старого мира в постпандемийный, менять она не собирается. На наш взгляд, это ограничивает прежде всего саму Польшу. Но не только ее. С таким подходом стоит ждать, что Варшава будет стараться помешать любым миротворческим подходам Киева, диалогу Берлина с Москвой, инициативе президента Франции Эммануэля Макрона о перезагрузке отношений между ЕС и Россией. А значит, пора начать относиться очень серьезно к Польше и ее агрессивной политике.