Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили выразить недоверие губернатору Александру Беглову и правительству Санкт-Петербурга в связи с их действиями в условиях пандемии коронавируса. Об этом с трибуны городского ЗакСа заявил 13 мая беспартийный депутат Максим Резник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в 11:00 Александр Беглов должен выступить в городском парламенте со своим ежегодным отчетом. По этому случаю, заметил Резник, в ЗакСе даже устроили «масочный маскарад».

«Во время отчета выступить у нас возможности не будет. Это не отчет, конечно, коллеги, как он должен быть, это такой партхозактив», — заметил депутат.

Он полагает, что Смольный уже неоднократно демонстрировал неадекватность сложившейся в городе ситуации.

«Я считаю, что сегодня после отчета Беглова Заксобрание могло бы и должно, с моей точки зрения, воспользоваться статьей 40 Устава Санкт-Петербургу и выразить недоверие губернатору Беглову и правительству города», — сказал Резник.