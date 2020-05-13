Москва, , 10:25 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях полиции правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Полицейские получают право вскрывать автомобиль. Однако сделать это сотрудник полиции может при определенных условиях: если в машине заблокировалось лицо, подозреваемое в совершении преступления.

Также вскрывать ТС полиция сможет для спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность.

Авторы приводят примеры, что вскрыть ТС станет возможным для того, чтобы спасти ребенка, оставленного без присмотра.

Документом также предлагается дополнить закон «О полиции» в части разъяснения подозреваемым в преступлении их прав. Также сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина «называет свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушивает, принимает соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъясняет, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса», следует из поправок.