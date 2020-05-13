Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Российский посол в США Анатолий Антонов назвал циничными попытки украинских дипломатов сравнить победу над нацизмом в 1945 году и внутриукраинским конфликтом. Так он прокомментировал журналистам послание военного атташе Украины Бориса Кременецкого проживающим в США ветеранам из бывшего СССР, содержащее нападки на Россию.

Сотрудники российской дипмиссии получили текст послания от недоуменных и возмущённых ветеранов и их родственников, которые не имеют никакого отношения к современной Украине, пояснил посол. В украинском послании в контексте победы в Второй мировой войне говорится о необходимости защиты Украины от «российской агрессии».

Более того, Кременецкий напомнил слова народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова «враг будет разбит, победа будет за нами!», что выглядит трагикомично, добавил Антонов.

«К сожалению, в США немало людей, которые воспринимают нынешнюю ситуацию в таком же негативном свете», — приведены слова Антонова на странице посольства в Facebook.

Российский посол объяснил такое поведение украинских дипломатов желанием «представить Россию врагом». Кроме того, добавил он, Украина хочет напомнить о себе как о «жертве» в условиях, когда её тема стала в США надоедать. Ещё одна причина — стремление приглушить в западной прессе правдивые публикации о героизации на Украине нацистских приспешников.