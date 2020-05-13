Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров («Единая Россия») проигнорировал требование правительства Санкт-Петербурга об обязательном перчаточно-масочном режиме в начале заседания Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах под угрозой штрафа введен с 12 мая. Начал пленарное заседание 13 мая Макаров без маски. Без нее же он выступал на трибуне, когда отвечал на поздравления с днем рождения от представителя губернатора в ЗакСе Юрия Шестерикова. Причем Шестериков был в маске.

Позднее Макаров одел перчатки, но маской так и не начал пользоваться. Вице-спикеры ЗакСа, сидящие справа и слева от Макарова — Сергей Соловьев и Анатолий Дроздов — с первых минут были в масках, хотя у Соловьева она спущена с носа.

Без маски вышла на трибуну и председатель парламентской комиссии по соцполитике и здравоохранению Елена Киселева («Единая Россия»). Сотрудники администрации ЗакСа средствами индивидуальной защиты не пренебрегают.

В 11:00 в ЗакСе планируется выступление губернатора Александра Беглова, который и распорядился об обязательном применении масок.

Напомним, петербуржцев обещают штрафовать на 4 тыс. рублей за отсутствие маски и перчаток на улице, в транспорте, общественных местах и магазинах.

В то же время пенсионерам и многодетным семьям обещают выплатить по 800 рублей на человека на приобретение масок и перчаток.