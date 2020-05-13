Осло, , 10:28 — REGNUM Норвегия, которая в связи с пандемией коронавирусной инфекции в марте 2020 года закрыла границы для всех лиц без вида на жительство в стране, теперь разрешила въезд лицам из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Однако право въезда в Норвегию по-прежнему не предоставляется всем гражданам европейского объединения и зависит от семейного родства с норвежцами. Об этом 13 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

В своем электронном письме в норвежскую газету VG министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Моника Мэланд сообщила, что «члены семей граждан государств-членов ЕЭЗ и те граждане ЕЭЗ, которые являются членами семей норвежских граждан, теперь могут въезжать на территорию Норвегию».

Отмечается, что новые послабления пограничного контроля вступят в силу немедленно, но ожидается, что те, кто пересечет норвежскую границу, будут следовать правилам Норвегии, которые определяют условия карантина.

Речь, в частности, идет о том, что прибывшие лица будут обязаны находиться дома в течение 10-дневного периода, избегая социального контактирования.