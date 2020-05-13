Тбилиси, , 10:02 — REGNUM Консультации по совместным действиям возобновляют представители оппозиционных партий Грузии с 13 мая в офисе Лейбористской партии. Об этом рассказал журналистам один из лидеров партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"У нас много вопросов для обсуждения. Для нас важно, чтобы договоренности были выполнены. Власти должны выполнить обе части этого соглашения», — сказал Капанадзе.

Он подчеркнул, что, в случае невыполнения руководством страны обещаний, в оппозиции будет соответствующая реакция. 13 мая, по словам Капанадзе, планируется обсудить стратегию совместных действий оппозиционных партий.

Напомним, 8 марта правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционные партии подписали соглашение. По нему оппозиция должна была прекратить постоянные акции протеста, а власти — провести выборную реформу и исключить политическое давление на судебную систему.

Последнее условие в оппозиции трактуют как обязательство властей выпустить из тюрем участников оппозиционной деятельности, называемых «политическими заключенными». Поскольку их не освободили, так как они осуждены по уголовным статьям, «Грузинскую мечту» и правительство Грузии обвиняют в неисполнении условий соглашения.

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