Архангельск, , 09:56 — REGNUM Два региона России планируют объединиться. Речь идёт об Архангельской области и Ненецком автономном округе. Предполагается, что главы регионов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный объявят о запуске процесса объединения двух субъектов РФ сегодня, 13 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, с совместным заявлением руководители регионов выступят на совещании, которое состоится в столице НАО — Нарьян-Маре. Там же, как утверждают собеседники, будет подписан меморандум об объединении регионов. Референдум об этом планируют провести, осенью, 13 сентября.

Объединение экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО. Оба субъекта РФ относятся к так называемым «регионам-матрёшкам». НАО одновременно является самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области.

Отмечается, что это объединение регионов станет первым в России с 2008 года. Ранее шесть из десяти округов присоединились к своим соседям.