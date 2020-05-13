Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Члены комиссии Сената США по борьбе с антисемитизмом выразили озабоченность по поводу сбора украинскими полицейскими данных о евреях-жителях города Коломыя. Документ опубликован 12 мая на официальном сайте Сената США.

«Мы серьёзно озабочены сообщением о том, что высокопоставленный чиновник полиции затребовал список евреев города Коломыи для борьбы с организованной преступностью. Это уродливое проявление антисемитизма напоминает тёмные времена, когда европейские евреи были вынуждены регистрироваться», — сказано в сообщении.

Сенаторы призвали правительство Украины расследовать этот инцидент и наказать виновных.

Документ подписали сенаторы Джеки Роузен и Джеймс Ленкфорд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко распорядился провести расследование, и выяснить на каком основании полиция Ивано-Франковской области затребовала от еврейской общины Коломыи список членов общины и евреев-студентов, учащихся в местных вузах.

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