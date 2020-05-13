Варшава, , 09:48 — REGNUM Законопроект о выборах президента смешанным способом — на участках и по почте — приняла нижняя палата парламента Польши. В поддержку документа вечером 12 мая высказались 244 депутата Сейма, против — 137, а 77 воздержались.

Новый проект закона предложила правящая партия «Закон и справедливость». В нём обновлены нормы, которые относились к несостоявшимся выборам 10 мая. Предполагалось, что выборы в условиях пандемии коронавируса пойдут по почте.

Согласно новому документу, выборы пройдут традиционно, с организацией избирательных участков, однако желающие смогут проголосовать по почте. Ранее зарегистрированные кандидаты продолжат избирательную кампанию, однако в гонку могут вступить новые претенденты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский избирком дал Сейму две недели на назначение новых выборов. Предполагается, что они пройдут в конце июня или июле.

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