Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против Китая, если в Пекине не будут сотрудничать и не дадут полного отчета о вспышке SARS-CoV-2, внес на рассмотрение Сенатом Конгресса США сенатор-республиканец Линдси Грэм. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба сенатора.

«Я уверен, что, если бы не обман Коммунистической партии Китая, здесь, в США, вируса бы не было», — приводятся в пресс-релизе слова сенатора.

Также Грэм отмечает, что КНР не пускает международное сообщество для расследования в лабораторию в Ухане и отказывается позволять экспертам изучать начало вспышки новой инфекции.

«Этим жестким законопроектом в отношении Китая будут вводиться санкции, пока он не будет сотрудничать», — также заявил сенатор.

При этом, согласно нового законопроекта, глава американской администрации должен будет в течение 60 дней дать Конгрессу подтверждение того, что КНР предоставила полный отчет для любого, ведущегося США или их союзниками, или ООН, исследования.

Также в нем высказывается требования к Пекину, чтобы были закрыты все рынки морепродуктов на территории страны, как потенциально опасные для распространения коронавируса, и чтобы были освобождены все активисты, задержанные в Гонконге с начала пандемии во время антиправительственных акций протеста.

Отметим, США неоднократно выступали с обвинением в отношении Китая, что последний скрывает информации о происхождении нового заболевания и масштабах эпидемии. В свою очередь, Китай подчеркивает, что он ничего не скрывает и обвиняет часть политиков США в распространении недостоверной информации.