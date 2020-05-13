Иерусалим, , 09:32 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Израиль для координации действий в борьбе с Ираном и коронавирусом. Об этом госсекретарь написал 13 мая на своей странице в Twitter.

«Израиль и Соединенные Штаты будут решать эти проблемы бок о бок», — написал Помпео. Он планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и председателем кнессета (парламента) Бени Ганцем.

Напомним, 23 апреля Майк Помпео заявил, что Израиль должен самостоятельно принимать решение об аннексии районов Западного берега. Он также приветствовал создание правительства чрезвычайного положения.

Читайте также: Посол США «с пониманием» отнесся к территориальным претензиям Израиля