Сеул, , 09:36 — REGNUM Два бомбардировщика ВВС США были замечены вблизи Корейского полуострова. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots.

Согласно опубликованным данным, 12 мая два американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer вылетели с авиабазы Андерсен на острове Гуам, пролетели юго-восточнее территории Южной Кореи и к западу от Японии, а затем были замечены над Восточно-Китайским морем.

Известно, что бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer также были замечены в Азиатском регионе 23 и 30 апреля, 1 и 6 мая.

Отмечается, что 12 мая над Сеулом и Инчхоном также были замечены крупный стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135 и тактический самолёт радиоэлектронной разведки Beechcraft RC-12 Guardrail.