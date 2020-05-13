Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Госдепартамент США готов потратить до $1,5 млн на реализацию проекта, призванного поддержать реформу уголовного правосудия и усиление борьбы с коррупцией в Молдавии. Об этом сообщает 13 мая RT со ссылкой на документ.

В документе указано, что США стремятся помочь молдавскому народу «в достижении его евро-атлантических стремлений», а также способствовать превращению Молдавии в безопасное и стабильное государство, где главенствует закон.

Предполагается, что участники проекта будут помогать реформированию прокуратуры и судебных органов, повышению профессионализма и неподкупности их сотрудников. Претендовать на получение гранта могут неправительственные и некоммерческие организации и учреждения образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венгрии американские власти намерены профинансировать проекты, которые бы «правдиво» осветили события из истории этой страны, в том числе период «советской тирании».

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