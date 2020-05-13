Тбилиси, , 08:25 — REGNUM Советник премьер-министра Грузии Созар Субари заявил, что в недавнем высказывании члена Сената США Джима Риша о грузинской политике отсутствует правда. Об этом 12 мая сообщает телеканал «Имеди».

Чиновник прокомментировал сообщение американского сенатора, которое тот разместил на своей странице в Twitter. Там Риш призвал выпустить в соответствии с соглашениями 8 марта политических заключенных в Грузии и провести выборные реформы.

«Несмотря на то, что господин Риш очень уважаемый человек и влиятельный сенатор, в его заявлении нет и тени правды», — сказал Субари журналистам.

Он отметил, что не может сказать, знает ли сам сенатор об отсутствии правды в его заявлении. Советник премьер-министра также подчеркнул, что в Грузии нет политических заключенных.

Напомним, в Грузии нарастает накал между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией из-за разных трактовок их общего соглашения от 8 марта. Представители оппозиционных партий заявляют, что там говорится об освобождении политзаключенных, члены правящей партии отрицают это. Текст соглашения никто не опубликовал.

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