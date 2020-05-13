Москва, , 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом политик написал в своём Twitter.

«Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах», — пояснил Жириновский.

По его мнению, выборы стоит проводить не чаще, чем раз в два или три года. Так, после выборов в Государственную думу нужно сделать перерыв перед избирательной кампанией в другие законодательные собрания, чтобы граждане реже собирались на участках.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2020 года Жириновский уже выдвигал подобное предложение в ходе общения с премьер-министром Михаилом Мишустиным в формате видеоконференции. Тогда лидер ЛДПР заявил, что если чиновников и депутатов станет вдвое меньше, от этого «ничего не изменится в стране, только лучше будет».

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