Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Заявление об осуждении атаки на роддом в афганской столице Кабуле сделал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, 12 мая сообщается на сайте организации.

В документе также отмечается, что в ООН с тревогой следят за эскалацией насилия в Афганистане. За последнее время в стране произошло сразу несколько терактов. Гутерреш выразил соболезнования родственникам жертв нападений, а также властям и народу республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Кабуле террористы атаковали родильный дом организации «Врачи без границ», в результате чего погибло не менее 16 человек. Кроме того, в этот же день произошло нападение на похоронную процессию в провинции Нангархар. Было убито 24 человека, и 68 пострадали.

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