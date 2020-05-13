13 мая 2020, 08:05 — REGNUM Китай потребовал от Франции аннулировать сделку с Тайванем в области вооружений, отметив, что это может «нанести ущерб китайско-французским отношениям», передает BFM TV.
«Коммунистическое правительство выразило глубокую обеспокоенность в Париже», — сообщили в МИД Китая.
Известно, что торговая сделка связана с оборудованием французских фрегатов, проданных военно-морскому флоту Тайбэя в 1990-х годах, что вызвало серьезный дипломатический кризис между Францией и Китаем.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно оценкам Банка Франции, два месяца режима изоляции стоили французской экономике почти 6% ВВП.
Подробнее в материале: Франция потеряла почти 6% ВВП за время изоляции