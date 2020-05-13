, 08:05 — REGNUM Китай потребовал от Франции аннулировать сделку с Тайванем в области вооружений, отметив, что это может «нанести ущерб китайско-французским отношениям», передает BFM TV.

«Коммунистическое правительство выразило глубокую обеспокоенность в Париже», — сообщили в МИД Китая.

Известно, что торговая сделка связана с оборудованием французских фрегатов, проданных военно-морскому флоту Тайбэя в 1990-х годах, что вызвало серьезный дипломатический кризис между Францией и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно оценкам Банка Франции, два месяца режима изоляции стоили французской экономике почти 6% ВВП.

Подробнее в материале: Франция потеряла почти 6% ВВП за время изоляции