Москва, , 07:10 — REGNUM Намерение продолжать свои попытки заниматься политикой для того, чтобы в конечном итоге стать политическим деятелем, подтвердила телеведущая Ксения Собчак 12 мая в ходе онлайн-трансляции в соцсети Instagram.

По мнению Собчак, ее планы могут воплотиться в реальность, когда в стране появится больше людей, желающих изменений, но не признающих «революционный путь».

Как сообщало ИА REGNUM, на президентских выборах в РФ в 2018 году Ксения Собчак, которая выдвигалась от партии «Гражданская инициатива», заняла четвертое место с результатом 1,68% голосов.

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