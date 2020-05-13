Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что вряд ли будет снова участвовать в праймериз Демократической партии на выдвижение кандидатом в президенты США. Об этом политик рассказал в интервью The Washington Post.

«Я думаю, вероятность этого очень, очень мала», — заявил он.

Он подчеркнул, что на следующих выборах президента в США сторонники Сандерса увидят еще одного «прогрессивного» лидера, которому они смогут отдать свои голоса.

«Я думаю, очень, очень маловероятно, что я буду участвовать в президентских выборах снова», — добавил Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки в апреле 2020 года. Теперь наиболее вероятным соперником президента США Дональда Трампа от демократов является экс-вице-президент страны Джо Байден.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден выиграл праймериз в штате Небраска — СМИ