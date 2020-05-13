Богота, , 07:31 — REGNUM В Колумбии начали расследовать сбор и использование китайской социальной сетью TikTok персональных данных несовершеннолетних пользователей. Об этом говорится в опубликованном 12 мая заявлении Колумбийского управления промышленности и торговли, инициировавшего расследование.

Как следует из документа, ведомство начало административное разбирательство намереваясь установить «соответствует ли TikTok Pte Ltd. правилам Колумбии о сборе и обработке персональных данных детей и подростков». В частности — был ли в социальной сети «внедрён принцип ответственности при обращении с данными граждан Колумбии».

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество загрузок приложения для создания и обмена короткими видеороликами TikTok в App Store и Google Play превысило 2 млрд.

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