Петропавловск-Камчатский, , 06:22 — REGNUM Камчатское региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» выступило с официальным заявлением, в котором резко осудило поведение своих однопартийцев, призывавших в День Победы к массовому нарушению режима самоизоляции и устроивших потасовку с полицией.

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Официальное заявление «Справедливой России» на Камчатке опубликовало региональное ИА Кам 24.

«9 Мая состоялось торжественное возложение цветов воинам — участникам Великой Отечественной войны. После чего состоялся песенный флешмоб, в котором приняли участие все желающие спеть песни военных лет. Среди них были и члены партии «Справедливая Россия». После окончания флешмоба возникла конфликтная ситуация между Владимиром Шуманиным (СР) и сотрудниками полиции. Это повлекло, в свою очередь, вовлечение в конфликтную ситуацию некоторых граждан, находившихся в непосредственной близости. Подчеркиваем, что Совет регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» крайне негативно воспринимает призыв к неповиновению действующей власти, прозвучавший со стороны Владимира Шуманина на ютьюб-канале «Камчатский регион» накануне 9 Мая», — говорится в официальном заявлении регионального отделения «Справедливой России».

Текст заявления подписал член регионального совета партии Дмитрий Бобровских по поручению совета. На самого Бобровских в День Победы был составлен административный протокол за нарушение режима самоизоляции.

В региональном отделении «Справедливой России» на Камчатке особо подчеркнули, что готовы к конструктивной работе с действующей властью, призывают всех камчатцев выполнять все предписания для скорейшей победы над коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне 9 Мая на Камчатке появились листовки, призывавшие к массовому нарушению режима самоизоляции. К этому же призвал на ютьюб-канале один из членов партии. В День Победы у мемориала воинам-победителям призывы со стороны членов «Справедливой России» к нарушению режима самоизоляции привели к потасовке с полицией.