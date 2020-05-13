Линкольн, США, , 04:59 — REGNUM Победу на первичных выборах в американском штате Небраска одержал бывший вице-президент США Джозеф Байден, который намерен баллотироваться на пост главы государства от Демпартии, 12 мая сообщает издание The New York Times.

Согласно данным из 29% участков, за Байдена проголосовали 79,2% пришедших на выборы избирателей. Его соперник по праймериз сенатор Берни Сандерс, который в апреле этого года вышел из предвыборной гонки, получил 12% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за пандемии нового коронавируса съезд национального комитета Демократической партии США, на котором должен был быть объявлен кандидат от партии на президентских выборах 2020 года, был перенесен с середины июля на 17 августа.

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