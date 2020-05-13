Богота, , 04:51 — REGNUM Глава ВМС Колумбии Эвелио Рамирес объявил об увольнении с военной службы 14 человек в связи с инцидентом с потерей трех катеров, передает радиостанция La FM.

«Были уволены со службы подполковник, командир батальона морской пехоты № 51, а также капитан, начальник оперативного отдела и командир речных частей этого батальона», — заявил он.

Рамирес добавил, что все ответственные за содержание кораблей, которые попали в Венесуэлу, также уволены со службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в территориальных водах Венесуэлы были обнаружены три катера с эмблемами ВМС Колумбии без экипажей. Позднее колумбийская сторона подтвердила пропажу катеров, сообщив, что корабли унесло течением. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал вернуть катера после официального запроса колумбийских властей.

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