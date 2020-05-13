Новосибирск, , 04:47 — REGNUM В отношении бывшего руководителя новосибирского НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимира К. возбуждено уголовное дело. Его подоздревают в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ). Дело расследуется в областном управлении ФСБ, сообщает «РБК Новосибирск».Вторым фигурантом дела стала бывший финдиректор института Елена Г. Размер ущерба составил 1,6 млн руб.

Как сообщают источники «Коммерсанта Новосибирск», с середины 2019 года в клинике одна за другой шли проверки правоохранительными органами, Минздравом РФ и казначейством.

«Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, собранные сотрудниками регионального управления ФСБ. Согласно им, глава НИИ Владимир К. при соучастии финансового директора Елены Г. якобы передал имущество института аффилированной фирме», — уточняет СМИ. — Речь идёт о предметах мебели на сумму около 1,6 млн руб. Следственные органы квалифицировали это по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Бывшему финансовому директору НИИ дополнительно инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК (особо крупное мошенничество). Махинации с арендной платой, по подсчетам следствия, принесли ей свыше 3,8 млн руб».

Отметим, что экс-глава новосибирского НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимир К. руководил институтом 30 лет.