Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Регламентный комитет Национального комитете Демократический партии США (НКДП) принял резолюцию, согласно которой разрешается проводить национальный съезд в виртуальном формат, передает телеканал CNN.

«В нынешнее критически важное время, когда масштаб и последствия пандемии в предстоящем августе не известны, мы предоставляем организаторам съезда возможность рассмотреть широкий спектр вариантов», — заявил секретарь комитета Джейсон Рэй.

Таким образом сама партия будет решать, в каком формате проводить съезд — с физическим участием делегатов или же удаленно. Именно на национальном съезде выяснится имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая суд в США аннулировал отказ Демпартии проводить праймериз в штате Нью-Йорк из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Ранее губернатор штата Эндрю Куомо разрешил всем жителям отдавать голос на первичных выборах по почте.

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