Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Власти США не видят оснований опасаться за состояние здоровья российского лидера Владимира Путина, заявил советник американского президента Дональда Трампа по делам национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе брифинга.

«Президент на прошлой неделе говорил с президентом Путиным, и тот был в приподнятом настроении и в отличном здравии. У нас нет причин предполагать, что это не так», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков был госпитализировал с коронавирусом нового типа. Ранее SARS-CoV-2 был выявлен у премьер-министра России Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и главы Минкульта Ольги Любимовой.

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